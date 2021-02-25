Beşiktaş'ta inşaattan düşen beton parçası iki otomobile zarar verdi

Özgür EREN/

Beşiktaş'ta park halindeki iki aracın üzerine inşaat alanından beton parçası düştü. O sırada kaldırımda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Beton parçasının yuvarlanarak araçların üzerine düşmesi ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Levazım Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birkan Demirhan aracını sokak üzerinde park etti. Bir süre sonra polis tarafından arandı. Aracına beton parçası düştüğünü öğrenen Demirhan, büyük şok yaşadı. Yan tarafta bulunan inşaattan düşen beton parçası aracın tavanına çarptıktan sonra ön camı kırdı. Diğer araca da zarar verdi. Beton parçasının düşme anında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

DÜŞEN BETON PARÇASI İKİ ARACA ZARAR VERDİİnşaattan düşen beton parçasının iki aracın üzerine düşmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yokuş aşağıya yuvarlanarak gelen beton parçasının aracın üzerine düşmesi ve zarar vermesi yer alıyor.

ÇOK DAHA KÖTÜ BİR SONUÇ OLABİLİRDİOtomobili zarar gören Birhan Demirhan, "Aracımı buraya park ettim. Daha sonra beni polis aradı. Aracımın üzerine gördüğünüz yıkıntılardan büyük parça taşın düştüğünü ve aracıma zarar verdiğini söylediler. Ben İstanbul'un göbeğinde böyle bir şeyin başıma geleceğini düşünmezdim. Hemen aracımın başına geldim. Gördüğüm manzara karşısında şoke oldum. İnşaattan düşen parça yuvarlanarak düşüyor ve arabamın camına geliyor. Tavanı göçürdükten sonra yandaki araca vuruyor. Şirket yetkilileri bana 'aracınızı neden oraya park ediyorsunuz' dedi. Burada olay günü ve sonrasında hiçbir koruma önlemi yoktu. Ne bir uyarı levhası ne de koruma amaçlı tel, koruma filesi hiçbir şey yokmuş. Burası işlek bir sokak. İnsanlar burayı aktif olarak kullanıyor. Yaşlılar hava almak için dışarı çıkıyor. Çocuklar geçiyor. Anneler pusetleriyle bebeklerini gezdiriyor. Bu olay benim arabamın başına değil de bir insanın başına veya sokak canının başına gelmiş olabilirdi. Çok daha kötü bir sonuç olabilirdi. Ucuz atlattık" dedi.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı