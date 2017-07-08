Beşiktaş'ta İnler ile Yollar Ayrıldı

Beşiktaş'ta Gökhan İnler'in sözleşmesi karşıllıklı olarak feshedildi.

Beşiktaş'ta İnler ile Yollar Ayrıldı

Beşiktaş'ta Gökhan İnler'in sözleşmesi karşıllıklı olarak feshedildi.

Kaynak: Dunya.com