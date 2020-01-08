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Beşiktaş'ta ikici yarı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürdü.

08.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:22
Beşiktaş'ta ikici yarı hazırlıkları sürüyor

, devre arası kamp çalışmalarını 'da sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Gloria Sports Arena'da teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.

İdmanda, ısınma bölümünün ardından istasyon, pas, 5'e 2 ve kanat-orta-şut çalışmalarının yer aldığı bir hazırlık programı uygulandığı aktarıldı.

Beşiktaş, saat 17.00'de Macaristan ekibi Mezokovesd Zsory ile bir hazırlık maçı oynayacak.

Kaynak: AA
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