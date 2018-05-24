Beşiktaş, Pelkas ve Sosa İçin Transfer Çalışmalarını Başlattı

Yeni sezonda kadroda revizyona yapmak isteyen Beşiktaş'ta son olarak gündeme giren Dimitrios Pelkas ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...

PAOK'ta forma giyen 24 yaşındaki Yunan oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar bu oyuncunun transferi için görüşmelerini sürdürürken 8 milyon euroluk bonservis bedeli karşısında geri adım attı.

MAKSİMUM 4 MİLYON EURO

Talisca'nın boşluğunu Pelkas ile doldurmak isteyen Kartal'ın PAOK'a 4 milyon eurodan fazla ödeyemeyeceklerini belirttiği ve beklemeye geçtiği kaydedildi. Gelecek habere göre transfere yön verecek olan Beşiktaş, eğer bu transfer gerçekleşmezse 10 numara pozisyonu için diğer tercihe yönelecek...

TAKAS FORMÜLÜ MASADA

Siyah-Beyazlı takımın ikinci tercihi ise daha önce de gündeme gelen Jose Sosa... Trabzonspor'un yüksek maliyeti nedeniyle kurtulmak istediği Arjantinli oyuncu için Bordo-Mavililer'e takas teklifini hazırda tutan Kartal, bu transfer için Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek'i gözden çıkarmış durumda. Önümüzdeki günlerde 10 numara transferi için gaza basacak olan Beşiktaş yönetimi, en kısa süre içinde transfere netlik kazandırmayı planlıyor.