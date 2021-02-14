Beşiktaş'ta iki otomobilin üzerine ağaç devrildi
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Beşiktaş'ta iki otomobilin üzerine ağaç devrildi

14.02.2021 17:10 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:19
Beşiktaş'ta iki otomobilin üzerine ağaç devrildi

BEŞİKTAŞ'ta etkili olan rüzgar nedeniyle ağaç, iki otomobilin üzerine devrildi.

BEŞİKTAŞ'ta etkili olan rüzgar nedeniyle ağaç, iki otomobilin üzerine devrildi. O sırada kaldırımda yürüyen bir kadın ise ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yolu kapatan ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.

Olay, Beşiktaş Şebboy Sokak üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin bahçesindeki ağaç, rüzgar ve kar yağışı nedeniyle iki otomobilin üzerine devrildi. Ağaç devrilirken kaldırımdan yürüyen kadın ise ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Devrilen ağaç nedeniyle yol trafiğe kapandı. Haber verilmesi üzerine sokağa itfaiye ve Beşiktaş Belediyesi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, ağaç motoru ile ağacı keserek yolu trafiğe açtı.

İKİ OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ

Devrilen ağacın altında kalarak zarar gören iki otomobil ise sahipleri tarafından bulunduğu yerden çekildi. Ağaç devrilirken kaldırımda yürüyen bir kadın ise ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Devrilen ağacın altında otomobili kalan Mutlu Ünibol "Kötü bir durum tabii. Buradaki bütün ağaçların kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi lazım. Tabii cana geleceğine mala gelsin" dedi.

"DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA KALMAKTAN KAÇARAK KURTULMUŞ"Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulan kadının haber vermesi ile olay yerine gelen Adem Kazancı "Bizim daire sakinimiz. Bana bildirdi. Ben de gerekli yerlere haber verdim. Ağacın devrildiğini görmüş ve son anda kaçarak kurtulmuş. O anda buradan geçiyormuş. Çok korkmuştu" diye konuştu.

 


Beşiktaş'ta iki otomobilin üzerine ağaç devrildi
Beşiktaş'ta iki otomobilin üzerine ağaç devrildi
Beşiktaş'ta iki otomobilin üzerine ağaç devrildi
Beşiktaş'ta iki otomobilin üzerine ağaç devrildi
Beşiktaş'ta iki otomobilin üzerine ağaç devrildi
Beşiktaş'ta iki otomobilin üzerine ağaç devrildi
Beşiktaş'ta iki otomobilin üzerine ağaç devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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