07.01.2020 01:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 01:07

* İstanbul'da gün boyu etkili olan fırtına gecede etkisini artırarak devam ettirdi. Beşiktaş'ta iki binanın çatısı uçtu. Belediye ekipleri uçan çatıları kaldırmak için gece boyunca aralıksız çalıştı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

İstanbul'da gün boyu etkili olan sağanak yağış ve fırtına gecede etkisini sürdürdü. Çok sayıda binanın çatısı uçtu. Beşiktaş, Konaklar Mahallesi, Gökkuşağı Sokak'ta bulunan iki binanın çatısı saat 23: 30 sıralarında uçarak sokağa düştü. Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri'ne bağlı ekipler, binan uçan çatısının parçalarını kaldırdı. İş yeri olarak kullanıldığı belirlenen iki binanın da boş olması nedeniyle olayda yaralanan olmadı.

Kaynak: DHA

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