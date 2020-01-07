Beşiktaş'ta iki binanın çatısı uçtu
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Beşiktaş'ta iki binanın çatısı uçtu

İSTANBUL'da gün boyu etkili olan fırtına gecede etkisini artırarak devam ettirdi.

07.01.2020 01:04 | Son Güncelleme: 07.01.2020 01:04
Beşiktaş'ta iki binanın çatısı uçtu
'da gün boyu etkili olan fırtına gecede etkisini artırarak devam ettirdi. 'ta iki binanın çatısı uçtu. Belediye ekipleri uçan çatıları kaldırmak için gece boyunca aralıksız çalıştı. 

İstanbul'da gün boyu etkili olan sağanak yağış ve fırtına gecede etkisini sürdürdü.  Çok sayıda binanın çatısı uçtu. Beşiktaş, Konaklar Mahallesi, Gökkuşağı Sokak'ta bulunan iki binanın çatısı saat 23: 30 sıralarında uçarak sokağa düştü. Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri'ne bağlı ekipler, binan uçan çatısının parçalarını kaldırdı. İş yeri olarak kullanıldığı belirlenen iki binanın da boş olması nedeniyle olayda yaralanan olmadı. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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