BEŞİKTAŞ'TA İKİ BİNANIN ÇATISI UÇTU

07.01.2020 00:59 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:59

* İstanbul'da gün boyu etkili olan fırtına gecede etkisini artırarak devam ettirdi. Beşiktaş'ta iki binanın çatısı uçtu. Belediye ekipleri uçan çatıları kaldırmak için gece boyunca aralıksız çalıştı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHAİstanbul'da gün boyu etkili olan sağanak yağış ve fırtına gecede etkisini sürdürdü. Çok sayıda binanın çatısı uçtu. Beşiktaş, Konaklar Mahallesi, Gökkuşağı Sokak'ta bulunan iki binanın çatısı saat 23: 30 sıralarında uçarak sokağa düştü. Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri'ne bağlı ekipler, binan uçan çatısının parçalarını kaldırdı. İş yeri olarak kullanıldığı belirlenen iki binanın da boş olması nedeniyle olayda yaralanan olmadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Olay yerinden görüntü-Belediye ekiplerinin çalışması-Çatı parçalarının sokaktan kaldırılması-Spiral ile çatı parçalarının kesilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA