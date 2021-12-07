Beşiktaş'ta ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş'ta ihtiyaç sahiplerine günlük sıcak yemek ulaştıran aşevini ziyaret eden Başkan Rıza Akpolat, Günde 5 bin adet yemek kapasiteli aşevimiz ile Beşiktaş'ta ihtiyacı olan herkesin yanındayız" dedi.

Beşiktaş Belediyesi ekonomik sıkıntılar çeken vatandaşların yanında olmak amacıyla bünyesindeki aşevi ile vatandaşlara sıcak yemek ulaştırıyor. Günlük 5 bin adet yemek kapasiteli aşevinde profesyonel bir ekip tarafından üretilen ve hijyen şartlarına uygun olarak paketlenen yemekler, her sabah saat 7'de dağıtıma çıkarılıyor. Sıcak yemekler, her gün ihtiyaç sahibi ailelere, kreşlere, öğrenci yurtlarına, gençlik merkezine kadın koordinasyon merkezine, engelli koordinasyon merkezine dağıtılıyor.

YEPYENİ BİR AŞEVİ KAZANDIRDIK

Aşevini ziyaret ederek; yapılan çalışmaları, yemeklerin üretim aşamasını kontrol eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ihtiyaç sahipleri için üretime geçen Aşevi hakkında şunları söyledi.

"Ekonomik sıkıntıların derinleştiği üst üste gelen zamların hepimizin hayatını zorlaştırdığı bir dönemdeyiz. Kara kışın etkilerini bu yıl hep beraber daha derinden hissettiğimiz günler yaşıyoruz. Biz Beşiktaş Belediyesi olarak, komşularımızı bu ekonomik sıkıntılardan bir nebze olsun koruyabilmek için çözüm yolları geliştirmeye çalışıyoruz. Beşiktaş'a yepyeni bir Aşevi kazandırdık. Günde 5 bin adet yemek kapasiteli aşevimizde profesyonel bir ekip tarafından üretilen ve hijyen şartlarına uygun olarak paketlenen yemekler, her sabah saat 7'de dağıtıma çıkarılıyor."

Akpolat açıklamasının devamında, "Her gün ihtiyaç sahibi ailelere, kreşlere, öğrenci yurtlarına, Gençlik Merkezimize, kadın koordinasyon merkezimize, engelli koordinasyon merkezimize yemek ikramında bulunuyoruz. Yine aşevimizde hazırlanan sıcak çorbaları Mobil Öğrenci'Ye aracımız ile günde en az 1.000 üniversite öğrencisine ulaştırıyoruz. Ayrıca, Covid-19 karantinasındaki ihtiyaç sahibi komşularımıza 10 gün boyunca yemek gönderimi yapıyoruz. Talep olduğunda taziye evlerine de aşevimizden yemek çıkarıyoruz" dedi.

Akpolat, bu zor günlerin de dayanışma ile üstesinden geleceklerini ifade ederek, "Beşiktaş Belediyesi olarak ihtiyacı olan tüm komşularımızın yanındayız ve omuz omuza kara kışla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.