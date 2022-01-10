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İETT otobüsünün çarptığı asırlık çınar ağacı devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İETT otobüsünün çarptığı asırlık çınar ağacı devrildi İSTANBUL Beşiktaş'ta sabah saatlerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yol kenarındaki çınar ağacına çarptı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - İett otobüsünün çarptığı asırlık çınar ağacı devrildi

İSTANBUL Beşiktaş'ta sabah saatlerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yol kenarındaki çınar ağacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken, otobüste sıkışarak yaralanan sürücü vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Kaza, saat 06: 30 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sonucu yol kenarındaki Çınar ağacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç otobüsün üzerine devrildi. Kazada sürücü, otobüs içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla kurtarılan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle sabah saatlerinde Dolmabahçe caddesi üzerinde trafik yoğunluğu oluşurken, otobüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Devrilen Çınar ağacı ise ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

İETT otobüsünün çarptığı asırlık çınar ağacı devrildi

İETT otobüsünün çarptığı asırlık çınar ağacı devrildi

İETT otobüsünün çarptığı asırlık çınar ağacı devrildi

İETT otobüsünün çarptığı asırlık çınar ağacı devrildi

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