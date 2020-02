Beşiktaş'ta Hızır lokması dağıtıldı

14.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:18

BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Rıza Akpolat , her yıl şubat ayında üç gün boyunca tutulan 'Hızır orucu' dolayısıyla Beşiktaş Cem Evi'nde lokma dağıttı. Başkan Akpolat, 'Hızır Ayı'ndayız. Hızır Ayı, Alevi - Bektaşi inancında son derece önemli bir yere sahiptir' dedi.Her yıl şubat ayında Alevi vatandaşlar tarafından Hızır aleyhisselama adanan ve üç gün boyunca tutulan 'Hızır orucu' bu sene de 13-15 Şubat tarihleri arasında tutuluyor. Dün başlayan 'Hızır orucu' kapsamında Beşiktaş Cem Evi'nde Beşiktaş Belediyesi tarafından vatandaşlara lokma dağıtıldı.'TÜM CANLARIN HIZIR AYI ORUCU KABUL OLSUN?Oruçların açılmasının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Akpolat, Hızır Ayı'nda olduklarını hatırlatarak, 'Hızır Ayı, Alevi-Bektaşi inancında son derece önemli bir yere sahiptir. Hz. Nuh'un zor durumdayken 'ya Hızır imdadımıza yetiş' demesiyle aslında o fırtınadan kurtulması rivayet edilir. Alevilerde her senenin üç gününü Hızır Ayı olarak tanımlarlar ve oruçlarını tutarlar. Aynı zamanda Hızır Ayı'nda yine alevi inancına göre üç gün boyunca oruç tutarlar, su içmezler hatta tuzlu şeyler yerler ve rüyasında kim ona su verirse onunla evleneceğine iddia ederler. Bu işin geleneksel kulaktan kulağa gelen kısmı tabi. Hz. Hızır, Türk İslam inancında önemli bir yere sahiptir. Her dara düşenin çağırdığı imdadına yetişendir. 'Hz. Hızır tüm insanlığın yanında olsun' diyorum ve bugün burada oruç tutan tüm canların da Hızır Ayı orucu hak katında kabul eylesin?? dedi.

Başkan Akpolat Beşiktaş Cem Evi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek canlarla lokmalarını paylaştı.

