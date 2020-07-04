Beşiktaş'ta Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıkları
Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında 6 Temmuz Pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
04.07.2020 13:37 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:32
Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında 6 Temmuz Pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Gruplar halinde ayak tenisi oyunlarıyla devam eden idman, şut ve esneme çalışmalarıyla tamamlandı.
Beşiktaş, yarın sabah yapacağı antrenmanla Hes Kablo Kayserispor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak. Siyah-beyazlı kafile, yarın saat 16.00'da özel uçakla Kayseri'ye gidecek.
Kaynak: AA