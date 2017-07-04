Beşiktaş'ta Hazırlıklar Sürüyor

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Beşiktaş, akşam idmanı ile çalışmalarını sürdürdü.



Isınma hareketleri ile başlayan idman top kapma çalışması ile devam etti. İki ayrı sahada değişmeli oynanan çift kale maçlar ile antrenman sona erdi.



İzinleri biten Caner, Marcelo, Oğuzhan, Fabricio ve Cenk Tosun idmanda yer alırken, Gökhan Gönül ve sakatlığı bulunan Gökhan Töre salonda çalıştı.



Bu arada izni uzayan Talisca ise idmanda yer almadı.



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Antrenman detaylar



HABER - KAMERA: ALİ DANAŞ - İSTANBUL - DHA