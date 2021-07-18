Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını Ümraniye'de kendi tesislerinde sürdüren Beşiktaş, bugün sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Ümraniye'de kendi tesislerinde sürdüren Beşiktaş, bugün sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Yenin sezon öncesinde kampını Ümraniye'de gerçekleştiren Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak yapılan çalışma 1,5 saat sürdü. Denge ve kuvvet idmanı yapan futbolcular, çalışmaya sahada yapılan ısınma, istasyon ve streching antrenmanı ile başladı. 5'e 2 top kapma çalışması sonrası gruplar halinde istasyonlardan oluşan parkurda, denge ve kuvvet çalışmaları gerçekleşti. İdman stretching antrenmanı ile sona erdi. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına bu akşam 18.00'de yapacağı idmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı