Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
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Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
02.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:06

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenman; kuvvet, kondisyon ve taktik çalışması ağırlıklı gerçekleşti. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Antrenman, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, kondisyon ve dayanıklılık koşuları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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