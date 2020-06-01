Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 13 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
01.06.2020 21:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:11
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 13 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
İdman, ısınma ve istasyon koşuları ile açma-germe çalışmasıyla başladı. Pas ve top kapma çalışmalarının ardından, taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA