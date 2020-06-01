Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 13 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 13 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

İdman, ısınma ve istasyon koşuları ile açma-germe çalışmasıyla başladı. Pas ve top kapma çalışmalarının ardından, taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA