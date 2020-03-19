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Antalyaspor, Beşiktaş, Sabah, Spor

Beşiktaş'ta hazırlıklar devam etti

Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

19.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:14
Beşiktaş'ta hazırlıklar devam etti

Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Bireysel programını sürdüren Dorukhan Toköz antrenmana katılmadı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 topp kapma ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasının yer aldığı program uygulandı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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