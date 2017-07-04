Beşiktaş'ta Hazırlıklar Devam Ediyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan 4'lü turnuva maçları ile sona erdi. Antrenmana salonda çalışan Gökhan Töre, Gökhan Gönül ile izinli olan Ricardo Quaresma ve Anderson Talisca katılmadı. İzinden dönen Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun takımla birlikte çalıştı.



Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.



(İHA)