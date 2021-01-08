Beşiktaş'ta Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 18'inci haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 18'inci haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapan siyah-beyazlılar, antrenmanı uygulanan taktik program sonrası yapılan kanat-orta-şut çalışması ile tamamlandı.Beşiktaş, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla Hatay'a giderek kampa girecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı