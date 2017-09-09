Beşiktaş'ta Hasankeyf Protestosu

"Hasankeyf Gönülleri" adlı grup, Ilısu Barajı ve HES Projesi'nin Hasankeyf'e zarar vereceği iddiasıyla durdurulmasını istedi.



Beşiktaş İskelesi önünde toplanan ve çeşitli sloganlar atan grup adına açıklama yapan Betül Taylan, projenin her alanda geri dönüşü olmayan zararlara neden olacağını ileri sürdü.



Projeyle birçok yerin yok edileceğini iddia eden Taylan, "Ilısı Barajı Hidroelektrik Santrali Projesi altında kalacak Hasankeyf ve diğer yerler Güçlükonak'tan Siirt'e binlerce yıllık tarihin, emeğin ürünüdür. Yapılacak barajla yaşam alanları, miras aldıkları her şey bir çırpıda geri dönüşü olmayan bir şekilde yok edilebilir. Bundan dolayı Ilısı Projesi durdurulsun, Hasankeyf yaşasın." ifadelerini kullandı.



Grup açıklamanın ardından dağıldı.