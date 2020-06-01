Beşiktaş'ta günün ilk antrenmanı salonda yapıldı
Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından salonda yaptığı antrenmanla devam etti.
01.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:10
Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından salonda yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 3 grup halinde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma çalışmaları ile başladı ve istasyonlardan oluşan parkurda denge ve kuvvet çalışmalarıyla sona erdi.Siyah-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: DHA