Beşiktaş'ta günün ilk antrenmanı salonda yapıldı Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 3 grup halinde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma çalışmaları ile başladı ve istasyonlardan oluşan parkurda denge ve kuvvet çalışmalarıyla sona erdi.Siyah-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: DHA