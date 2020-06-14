Beşiktaş'ta Güney Afrikalı dolandırıcının suçüstü yakalanma anı kamerada
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Beşiktaş'ta Güney Afrikalı dolandırıcının suçüstü yakalanma anı kamerada

BEŞİKTAŞ'ta yurt dışından getirdiği sahte dövizleri özel solüsyon kullanarak gerçeğe çevirdiğini iddia eden şüpheli, bir iş adamının şikayeti üzerine polis operasyonuyla yakalandı.

Beşiktaş'ta Güney Afrikalı dolandırıcının suçüstü yakalanma anı kamerada
14.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:26
BEŞİKTAŞ'ta yurt dışından getirdiği sahte dövizleri özel solüsyon kullanarak gerçeğe çevirdiğini iddia eden şüpheli, bir iş adamının şikayeti üzerine polis operasyonuyla yakalandı. Operasyon anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da restoran açmak isteyen S.Z.K isimli iş adamı sosyal medya üzerinden Güney Afrikalı A.A. ile tanışarak sohbet etmeye başladı. Güney Afrikalı A.A. bir süre sonra yurt dışından getirdiği dövizleri özel bir solüsyonla gerçeğe çevirdiği iddia ederek iş adamına para kazanmayı teklif etti. Teklif karşısında şaşıran işadamı bir süre sonra kabul etti. Bunun üzerine Güney Afrikalı A.A. iş adamından sahte dövizleri özel solüsyonla gerçeğe çevirmek için işadamından 25 bin Euro istedi. Para istemesi üzerine A.A.'dan şüphelenen işadamı polise giderek şikayetçi oldu. Harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş adamıyla şüpheli arasında bir otelde görüşme ayarladı. İş adamıyla şüpheli arasında gerçekleşen görüşme sırasında harekete geçen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 

POLİS OPERASYONU KAMERADA

Polis operasyonuyla yakalanan şüpheli A.A. üzerinde ve yanında getirdiği valizde yapılan aramalarda çelik kasa, 4 deste sahte döviz, sahte para basımında kullanılan solüsyon ele geçirildi. Polis ekipleri şüphelinin kullanmış olduğu yönteme ilişkin bilgilendirme videousunu da paylaşarak vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. 

TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDI

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Güney Afrikalı A.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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