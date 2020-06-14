BEŞİKTAŞ'TA GÜNEY AFRİKALI DOLANDIRICININ SUÇÜSTÜ YAKALANMA ANI KAMERADA
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BEŞİKTAŞ'TA GÜNEY AFRİKALI DOLANDIRICININ SUÇÜSTÜ YAKALANMA ANI KAMERADA

Beşiktaş'ta yurt dışından getirdiği sahte dövizleri özel solüsyon kullanarak gerçeğe çevirdiğini iddia eden şüpheli, bir işadamının şikayeti üzerine polis operasyonuyla yakalandı.

BEŞİKTAŞ'TA GÜNEY AFRİKALI DOLANDIRICININ SUÇÜSTÜ YAKALANMA ANI KAMERADA
14.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:26
Beşiktaş'ta yurt dışından getirdiği sahte dövizleri özel solüsyon kullanarak gerçeğe çevirdiğini iddia eden şüpheli, bir işadamının şikayeti üzerine polis operasyonuyla yakalandı. Operasyon anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da restoran açmak isteyen S.Z.K isimli işadamı sosyal medya üzerinden Güney Afrikalı A.A. ile tanışarak sohbet etmeye başladı. Güney Afrikalı A.A. bir süre sonra yurt dışından getirdiği dövizleri özel bir solüsyonla gerçeğe çevirdiği iddia ederek iş adamına para kazanmayı teklif etti. Teklif karşısında şaşıran işadamı bir süre sonra kabul etti. Bunun üzerine Güney Afrikalı A.A. iş adamından sahte dövizleri özel solüsyonla gerçeğe çevirmek için işadamından 25 bin Euro istedi. Para istemesi üzerine A.A.'dan şüphelenen işadamı polise giderek şikayetçi oldu. Harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri işadamıyla şüpheli arasında bir otelde görüşme ayarladı. İşadamıyla şüpheli arasında gerçekleşen görüşme sırasında harekete geçen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 

POLİS OPERASYONU KAMERADA

Polis operasyonuyla yakalanan şüpheli A.A. üzerinde ve yanında getirdiği valizde yapılan aramalarda çelik kasa, 4 deste sahte döviz, sahte para basımında kullanılan solüsyon ele geçirildi. Polis ekipleri şüphelinin kullanmış olduğu yönteme ilişkin bilgilendirme videosnu da paylaşarak vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. 

TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDI

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Güney Afrikalı A.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları Haber
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi Haber
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi Haber
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı Haber
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi Haber
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak...
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı
Yazlık evi 6 kez soyulan vatandaş, götürmedikleri bir bina kaldı diyerek isyan etti
Yazlık evi 6 kez soyulan vatandaş, götürmedikleri bir bina kaldı diyerek isyan etti
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı
Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı
Şüphelinin, muhabirin 'Neden vurdun?' sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi
Şüphelinin, muhabirin "Neden vurdun?" sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde girişlere kısıtlama getirildi
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde girişlere kısıtlama getirildi
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Caner Erkin Nihat Özdemir Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Kadın Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: BEŞİKTAŞ'TA GÜNEY AFRİKALI DOLANDIRICININ SUÇÜSTÜ YAKALANMA ANI KAMERADA - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 11:30:33. #1.14#
title