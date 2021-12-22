Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi tamam

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş U19 Akademi Takımı'nın teknik sorumlusu Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışması ile dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı tam saha çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı. İlk 15 dakikası basına açık yapılan idman, 1,5 saate yakın sürdü.

Gökhan Töre sakatlığından dolayı Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmezken, kadroda yer alan ancak kasık ağrısı yaşayan Josef de Souza'nın durumu maç saatinde netleşecek.

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri

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