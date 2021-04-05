Beşiktaş'ta gözler Cenk ve Dorukhan'da
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Beşiktaş'ta gözler Cenk ve Dorukhan'da

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Beşiktaş'ta gözler Cenk ve Dorukhan'da

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün karantina süreci bu gece bitecek.

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Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün karantina süreci bu gece bitecek. 2 oyuncunun testleri negatife dönerse, Alanyaspor önünde forma giyebilecekler.

Beşiktaş'ta gözler eksik oyuncularda. Aboubakar'ın Alanyaspor ve BB Erzurumspor karşısında forma giymesinin zor olduğunun açıklanmasının ardından siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'dan gelecek haberi bekliyor. Forvet hattında Cenk'ten faydalanmak isteyen Beşiktaş, A Milli Takım kampında Covid-19 testi pozitif çıkan yıldız golcünün testinin negatife dönmesini umuyor. Karantina süreci bu akşam itibariyle sona erecek olan Cenk Tosun'a, sürecin tamamlanmasıyla birlikte yeni test yapılacak. Cenk Tosun'un testi negatife dönerse, bu futbolcu yarın yapılacak olan antrenmanda yer alabilecek. A Milli Takım'da testi pozitif çıkan bir diğer oyuncu Dorukhan Toköz de, Cenk Tosun'la aynı süreci yaşayacak. Bu 2 futbolcu, bu akşam itibariyle dolacak olan karantina sürecinin ardından, test sonucunun negatife dönmesi durumunda Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.

(Bozhan Memiş/İHA)

Beşiktaş'ta gözler Cenk ve Dorukhan'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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