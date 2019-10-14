Beşiktaş'ta gözaltına alınan 9 HDP'li tutuklandı

Beşiktaş'ta gözaltına alınan 9 HDP'li tutuklandı

Beşiktaş'ta polisin slogan atmamaları yönündeki uyarılarını dikkate almayınca gözaltına alınan 9 HDP'li tutuklandı.

14.10.2019 21:33
Beşiktaş'ta gözaltına alınan 9 HDP'li tutuklandı

Beşiktaş'ta polisin slogan atmamaları yönündeki uyarılarını dikkate almayınca gözaltına alınan 9 HDP'li tutuklandı.


Dün HDP Beşiktaş İlçe Binası önünde HDP'nin 7. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için toplanan partililer, Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla sloganlar atmıştı. Slogan atmamaları yönündeki uyarıları dikkate almayan partililere polis ekipleri biber gazıyla müdahale etmişti. Olayda gözaltına alınan 9 kişi, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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