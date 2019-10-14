- Beşiktaş'ta gözaltına alınan 9 HDP'li şahıs tutuklandı

- Beşiktaş'ta gözaltına alınan 9 HDP'li şahıs tutuklandı

- Beşiktaş'ta gözaltına alınan 9 HDP'li şahıs tutuklandıİSTANBUL - Beşiktaş'ta polisin slogan atmamaları yönündeki uyarılarını dikkate almayan ve gözaltına alınan 9 HDP'li tutuklandı.

14.10.2019 21:49

- Beşiktaş'ta gözaltına alınan 9 HDP'li şahıs tutuklandı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta polisin slogan atmamaları yönündeki uyarılarını dikkate almayan ve gözaltına alınan 9 HDP'li tutuklandı.

Dün Besiktas ilcesi HDP İlçe Binası önünde HDP'nin 7. kurulus yıl donumunu kutlamak için toplanan partililer Barıs Pınarı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla sloganlar atmıştı. Slogan atmamaları yönündeki uyarıları dikkate almayan partililere polis ekipleri biber gazıyla müdahale etmişti. Olayda gözaltına alınan 9 kişi bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
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