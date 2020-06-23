Beşiktaş'ta göle dönen sokakta ticari taksi mahsur kaldı - Beşiktaş'ta göle dönen sokakta ticari taksi mahsur kaldı Taksiyi sürücü ve müşterisi iterek kurtarmaya çalıştı Şiddetli yağmur nedeniyle Beşiktaş'da göle dönen sokakta ticari taksi mahsur kaldı.

- Beşiktaş'ta göle dönen sokakta ticari taksi mahsur kaldı

Taksiyi sürücü ve müşterisi iterek kurtarmaya çalıştı

İSTANBUL - Şiddetli yağmur nedeniyle Beşiktaş'da göle dönen sokakta ticari taksi mahsur kaldı. Taksiden inen sürücü ve müşterisi aracı iterek kurtarmaya çalıştı.

İstanbul'da öğle saatlerinde itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur yolları göle çevirdi. Göle dönen Beşiktaş Balmumcu, Kara Hasan Sokakta seyir halinde olan bir ticari taksi suda mahsur kaldı. Takside bulunan şoför ve müşteri bir anda büyük panik yaşadı. Olayın şokunu atlatan şoför ve müşteri araçtan inerek aracı iterek kurtarmaya çalıştı.

Kaynak: İHA