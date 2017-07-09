Beşiktaş'ta Gökhan Töre şoku yaşanıyor. Antrenmanda dizinden sakatlanan milli futbolcu 4 ay sahalardan uzak kalacak.



Antrenmanda sakatlanan Gökhan Töre'nin yapılan kontrollerinde dizinde kıkırdak hasarı tespit edildi. Yıldız futbolcu geçen yıl diğer dizini ameliyat eden doktordan görüş almak için Almanya'ya gitti.



Tedavisine hemen başlanacak Gökhan Töre 4 ay sahalardan uzak kalacak.



İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;



"Gökhan Töre'nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme



Antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Gökhan Töre'nin yapılan ortopedik muayene ve MR sonucunda sağ dizinde kıkırdak hasarı (lateral femoral kondilde) tespit edildi. Oyuncumuz geçen yıl diğer dizini ameliyat eden cerrahtan ikinci bir görüş almak üzere Almanya'ya gitti. En kısa sürede tedavi şekline karar verilecektir."