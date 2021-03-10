Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin adalesinde gerilme tespit edildi
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Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin adalesinde gerilme tespit edildi

10.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:52
Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin adalesinde gerilme tespit edildi

Beşiktaş'ın pazartesi günkü antrenmanında sağ alt baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin adalesinde gerilme tespit edildi.

Beşiktaş'ın pazartesi günkü antrenmanında sağ alt baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin adalesinde gerilme tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Futbol Takımımızın 8 Mart Pazartesi günü yaptığı antrenmanda, sağ alt baldır arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme (evre 1 strain) tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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