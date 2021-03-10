Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin adalesinde gerilme tespit edildi

Beşiktaş'ın pazartesi günkü antrenmanında sağ alt baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin adalesinde gerilme tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Futbol Takımımızın 8 Mart Pazartesi günü yaptığı antrenmanda, sağ alt baldır arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme (evre 1 strain) tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı