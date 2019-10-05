Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün sakatlığı
Beşiktaş'ta deneyimli futbolcu Gökhan Gönül'ün sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.
Beşiktaş'ta deneyimli futbolcu Gökhan Gönül'ün sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Wolverhampton ile oynanan müsabakada sol üst arka adalesinde (biseps) ağrı hisseden Gökhan Gönül'de, yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.