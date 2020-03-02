Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku
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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku

Alanyaspor maçında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Gökhan Gönül'de birinci derece zorlanma meydana geldi.

02.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:00
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku

Alanyaspor maçında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden 'de birinci derece zorlanma meydana geldi. Gökhan'ın 'ne karşı forma giymesi zor.

'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül'ün Ankaragücü'ne karşı forma giyme şansı oldukça zor. Alanyaspor ile oynanan karşılaşmanın son dakikalarında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Gökhan Gönül'de, çekilen MR sonucunda birinci derecede kas zorlanması tespit edildi. Tedavisine başlanan Gökhan Gönül'ün Ankaragücü karşısında forma giymesi zor görünüyor.

Kaynak: İHA

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