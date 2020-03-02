Haberler » Spor » Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku - Spor

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül'ün sağ üst arka adalesinde kas zorlanması belirlendi.

02.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:58
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku

'ın tecrübeli futbolcusu 'ün sağ üst arka adalesinde kas zorlanması belirlendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Gönül'ün muayene ve çekilen MR sonucuna göre, sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edilmiştir." denildi.

Gökhan Gönül'ün tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı duyuruldu.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler