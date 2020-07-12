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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül kadroya dahil edildi

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçında sakatlanan ve BTC Turk Yeni Malatyaspor'a karşı oynaması beklenmeyen Gökhan Gönül, kendi isteğiyle bu maçın kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül kadroya dahil edildi
12.07.2020 14:05 | Son Güncelleme: 12.07.2020 14:28

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçında sakatlanan ve BTC Turk Yeni Malatyaspor'a karşı oynaması beklenmeyen Gökhan Gönül, kendi isteğiyle bu maçın kadrosuna dahil edildi.

Bu arada sakat olduğu ve iki gündür idmanlara çıkmadığı bugün açıklanan Boateng de kadrodan çıkartıldı.

Siyah beyazlı takım Malatya deplasmanına cezalı olan Atiba, sakat olan Burak Yılmaz ve Boateng'in yanı sıra tedavisi yeni biten Adem Ljajic ve Umut Nayır olmak üzere 5 futbolcusundan yoksun gidiyor.Beşiktaş'ın Malatya kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Mohamed Elneny, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby"


Kaynak: DHA

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