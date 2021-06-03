Son dakika haberi... BEŞİKTAŞ'TA GİYSİ KUMBARASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA
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Son dakika haberi... BEŞİKTAŞ'TA GİYSİ KUMBARASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Beşiktaş'ta, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak amacıyla giysi toplanması için sokak üzerine yerleştirilen giysi kumbarası, bir kadın ve erkek tarafından soyuldu.

Beşiktaş'ta, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak amacıyla giysi toplanması için sokak üzerine yerleştirilen giysi kumbarası, bir kadın ve erkek tarafından soyuldu. Kumbaranın içine giren bir çocuğun yardımıyla hırsızlığı gerçekleştiren çift, topladıkları giysileri sepetli motosiklete monte edilmiş çuvala yerleştirdi. Çocuğun içeriden çıkmasının ardından uzaklaşan çiftin gerçekleştirdiği hırsızlık anları cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Beşiktaş, Gayrettepe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak amacıyla giysi toplanması için sokağa yerleştirilen giysi kumbarası bir kadın ve erkek tarafından soyuldu. Çuval monte edilmiş sepetli motosikleti kumbaranın yanına park eden çift, daracık kapaktan içeri giren bir çocuk yardımıyla giysileri çaldı.

BEĞENMEDİĞİ GİYSİYİ KUMBARANIN YANINA BIRAKTI

Sokaktan geçenlere aldırış etmeden hırsızlığı gerçekleştiren çift, çocuğun kapaktan uzattığı poşet ve torba içindeki giysileri alarak tek tek çuvala yerleştirdi. Giysileri çuvala yerleştiren kadının bir poşetteki giysileri beğenmeyerek, kumbara kenarına bırakması dikkat çekti. Yaklaşık 3 dakika süren hırsızlık sonunda, kumbaradaki çocuk, kapağın başında bekleyen adamın yardımıyla dışarı çıkarak, içinde küçük bir çocuğun da bulunduğu çuvala girdi. Çift, daha sonra motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

HIRSIZLIK CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Olay, bir kişi tarafından saniye saniye görüntülendi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, çiftin, kumbaranın kapağından kendilerine uzatılan poşet ve torbaları alarak çuvala yerleştirdiği görülüyor. Kadın, beğenmediği giysilerin bulunduğu poşeti kumbara kenarına bıraktıktan bir süre sonra çocuk dar kapaktan dışarı çıkarak çuvala giriyor. Hırsızlık şüphelileri daha sonra motosikletle olay yerinden uzaklaşıyor.

Son dakika haberi... BEŞİKTAŞ'TA GİYSİ KUMBARASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA
Son dakika haberi... BEŞİKTAŞ'TA GİYSİ KUMBARASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA
Son dakika haberi... BEŞİKTAŞ'TA GİYSİ KUMBARASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA
Son dakika haberi... BEŞİKTAŞ'TA GİYSİ KUMBARASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA
Son dakika haberi... BEŞİKTAŞ'TA GİYSİ KUMBARASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Gözleri dönen defineciler türbe kazıp define aradı
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