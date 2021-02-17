Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal'ın adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi
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Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal'ın adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi

17.02.2021 14:08 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:12
Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal'ın adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi

Beşiktaş Kulübü, Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş Kulübü, Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Gençlerbirliği maçı sonrası sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden Ghezzal'ın MR'ı çekildiği belirtilerek, "Ghezzal'ın sol kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve kanama (evre 2 strain) tespit edilmiştir. Rachid Ghezzal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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