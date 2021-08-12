Beşiktaş'ta Ghezzal, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'ta Ghezzal, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alındı

Beşiktaş'ta Ghezzal, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı ekipte, Rachid Ghezzal, takımla birlikte ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik programın yer aldığı uygulamalar ve tam sahada oynanan taktik maçın ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

GHEZZAL, ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ KADROSUNA DAHİL EDİLDİ

Öte yandan siyah-beyazlı ekiple sadece tek antrenmana çıkan Rachid Ghezzal, yarın oynanacak mücadelenin kadrosuna alındı. Siyah-beyazlı ekibin Çaykur Rizespor maçının kadrosunda şu isimler bulunuyor: "Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Adem Ljajic, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ghezzal'ı kadrosuna katan Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay gönderme: O nereye gideceğini bilir
Ghezzal'ı kadrosuna katan Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay gönderme: O nereye gideceğini bilir
Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile yeni sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile yeni sözleşme imzaladı
Beşiktaş Kulübü, Rachid Ghezzal'ın bonservisinin Leicester City'den 3 milyon avro karşılığında alındığını ve oyuncuyla da 3+1 yıllık anlaşmaya...
Beşiktaş Kulübü, Rachid Ghezzal'ın bonservisinin Leicester City'den 3 milyon avro karşılığında alındığını ve oyuncuyla da 3+1 yıllık anlaşmaya...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İlham Aliyev Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Yusuf Güney Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Caner Erkin Hakan Reçber Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş'ta Ghezzal, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alındı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 20:48:44. #1.14#

title