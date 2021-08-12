Beşiktaş'ta Ghezzal, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alındı

Süper Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı ekipte, Rachid Ghezzal, takımla birlikte ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik programın yer aldığı uygulamalar ve tam sahada oynanan taktik maçın ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

GHEZZAL, ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ KADROSUNA DAHİL EDİLDİ

Öte yandan siyah-beyazlı ekiple sadece tek antrenmana çıkan Rachid Ghezzal, yarın oynanacak mücadelenin kadrosuna alındı. Siyah-beyazlı ekibin Çaykur Rizespor maçının kadrosunda şu isimler bulunuyor: "Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Adem Ljajic, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı