Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mesaisi başladı
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mesaisi başladı

13.02.2021 14:50 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:53
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mesaisi başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 25'inci haftasında pazartesi günü Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah yaptığı çalışmayla başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 25'inci haftasında pazartesi günü Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah yaptığı çalışmayla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İttifak Holding Konyaspor maçında oynayan futbolcular, koşu ve stretching çalışmasıyla günü noktaladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla antrenmana başladı. Ardından pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 14.00'te özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.


Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mesaisi başladı
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mesaisi başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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