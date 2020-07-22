Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 34. ve son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 34. ve son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, yarı sahada turnuva maçları ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın akşam yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA