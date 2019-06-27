Beşiktaş'ta genç futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya, İlkay İşler, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da başlayacak olan Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri başladı. Siyah-beyazlılarda genç futbolcular; Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya, İlkay İşler, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla sona erdi.

(İHA)

Kaynak: İHA