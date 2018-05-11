Beşiktaş'ta Gelecek Sezonun Kombineleri Satışa Çıkıyor

Beşiktaş Kulübü, gelecek sezon için kombine bilet satışının 14 Mayıs Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Siyah-beyazlılar en ucuz kombineyi 1.350 lira olarak belirledi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı futbol takımının 2018-2019 sezonunda Vodafone Park'ta yapacağı maçları kapsayan kombinelerin satışının saat 11.00'de başlayacağı ifade edildi.

6 MAÇ OLMAK KOŞULUYLA BAŞKASINA TRANSFER EDİLEBİLECEK

Açıklamada, siyah-beyazlı taraftarların kısıtlı sayıdaki kombineleri sadece "www.passo.com.tr" internet sitesinden satın alabileceği kaydedildi. Taraftarların kombineleri sezon içinde 6 maç ile sınırlı olmak koşuluyla bir başkasına transfer etme hakkının bulunduğu da belirtildi.

Beşiktaş'ta 2018-2019 sezonu için belirlenen kombine bilet fiyatları şöyle:

1. kategori: 5 bin lira

2. kategori: 4 bin 500 lira

3. kategori: 3 bin 500 lira

4. kategori: 3 bin 200 lira

5. kategori: 3 bin lira

6. kategori: 2 bin 750 lira

7. kategori: Bin 450 lira

8. kategori: Bin 350 lira

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YORUMLAR (1)

  • GS:
    şimdi bunlar türkiye kupasında yok ligde sadece 17 mac yapacaklar evinde uefa da da evinde 5 maç yapsalar ortalama en kötü kategori 60 tl ye izlemiş olacak sacma yani lige ve uefada 2 3 eleme için çok
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