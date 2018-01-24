Beşiktaş'ta Gece Kulübüne Ateş Açıldı: 3 Yaralı
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Beşiktaş'ta Gece Kulübüne Ateş Açıldı: 3 Yaralı

ORTAKÖY'de bir gece kulübüne motosikletle gelen iki kişi tarafından ateş açıldı.

Beşiktaş'ta Gece Kulübüne Ateş Açıldı: 3 Yaralı

ORTAKÖY'de bir gece kulübüne motosikletle gelen iki kişi tarafından ateş açıldı. Kulüp önündeki 3 güvenlik yaralandı. Olay Beşiktaş Ortaköy'de Muallimnaci Caddesi üzerinde bulunan bir gece klübünde meydana geldi. İddaya göre gece kulubünün önüne motosikletle gelen iki kişi kulübe doğru ateş açmaya başladı. Kulübün önünde bulunan 3 güvenlik görevlisi vucüdunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Özel harekat ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.Olay yeri  inceleme ekipleri çalışmalarda bulundu. 

Polis ekipleri olayla iligili incelemesi devam ederken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

- İstanbul

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