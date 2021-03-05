Beşiktaş'ta Gaziantep ile yarın oynanacak maçın kamp kadrosu belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Beşiktaş'ta Gaziantep ile yarın oynanacak maçın kamp kadrosu belli oldu

05.03.2021 18:15 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:19
Beşiktaş'ta Gaziantep ile yarın oynanacak maçın kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 29. haftasında yarın Gaziantep ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 29. haftasında yarın Gaziantep ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

Sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında forma giyemeyen Francisco Montero da kadroya dahil edildi. Sakatlığı süren Cenk Tosun ise kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Gökhan Töre.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cahit Özkan Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Nikol Paşinyan
Magazin Lady Gaga Sezen Aksu Cemal Hünal Demet Akalın
Spor Can Bartu Erol Bulut Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ta Gaziantep ile yarın oynanacak maçın kamp kadrosu belli oldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 18:21:08. #1.14#
title