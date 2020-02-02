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Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçının hazırlıkları başladı

Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçta, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Beşiktaş, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.

02.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 02.02.2020 12:56
Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçının hazırlıkları başladı
yönetiminde çıktığı ilk maçta, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son veren , Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında oynayacağı FK maçı hazırlıklarına başladı.

Devre arası transfer sezonunun son gününde, son dakikada kadroya dahil edilen Kevin Prince Boateng, tesislerde teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcular tanıştıktan sonra ilk antrenmanına çıktı.

Çaykur Rizespor maçında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışmalası yaparken, diğer futbolcular koşu, pas ve şut çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Sakatlığı devam eden Lens antrenmanda yer almazken, Dorukhan Toköz ise bireysel antrenör eşliğinde çalışmalarına devam etti.

Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, Salı günü saat 11: 30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Antrenman görüntüleri-Boateng ve Sergen Yalçın görüntüleri-Detaylar

Kodu: 200202049

Haber Kodu: 200202060


- İstanbul
Kaynak: DHA
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