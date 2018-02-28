Beşiktaş'ta Gary Medel, Haftanın 7 Günü Spor Yapıyor

Beşiktaş'ın Fenerbahçe galibiyeti sonrası ön plana çıkan isimlerden Gary Medel, ortaya koyduğu performansla herkesin takdirini topluyor.

ÖZEL HOCA EŞLİĞİNDE ÇALIŞIYOR

Sezon başında Inter'den transfer edilen ve ilk etapta adaptasyon sıkıntısı çeken Şilili orta saha hem İstanbul'a alıştı hem de takım içerisindeki düzenini oturttu. Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; spor salonunun en çalışkan isimlerinden olduğu belirtilen Medel, ayrıca özel hoca eşliğinde de tesisler dışında çalışmaya devam ediyor.

Fiziksel anlamda her gün çalışmalar yapan tecrübeli futbolcunun özellikle kondisyon anlamında çok güçlü olduğu ifade edildi. Takım içerisinde de oldukça iyi bir noktaya ulaşan 31 yaşındaki oyuncu, şu an itibariyle 6 kilo vermiş durumda.