Beşiktaş'ta Gary Medel, Haftanın 7 Günü Spor Yapıyor
Sezon başında adaptasyon ve kilo sorunu yaşayan ve geçtiğimiz haftalardaki performansıyla adından sıkça söz ettiren Gary Medel'in haftada 7 gün spor yaptığı ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe galibiyeti sonrası ön plana çıkan isimlerden Gary Medel, ortaya koyduğu performansla herkesin takdirini topluyor.
ÖZEL HOCA EŞLİĞİNDE ÇALIŞIYOR
Sezon başında Inter'den transfer edilen ve ilk etapta adaptasyon sıkıntısı çeken Şilili orta saha hem İstanbul'a alıştı hem de takım içerisindeki düzenini oturttu. Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; spor salonunun en çalışkan isimlerinden olduğu belirtilen Medel, ayrıca özel hoca eşliğinde de tesisler dışında çalışmaya devam ediyor.
Fiziksel anlamda her gün çalışmalar yapan tecrübeli futbolcunun özellikle kondisyon anlamında çok güçlü olduğu ifade edildi. Takım içerisinde de oldukça iyi bir noktaya ulaşan 31 yaşındaki oyuncu, şu an itibariyle 6 kilo vermiş durumda.
YORUMLAR (5)
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OĞUZHAN ÖZYAKUP UN BJK DEN AYRILMASI GEREKKKKKKKKKKKKCevap Yaz Yayından Kaldır
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bence ozi ve tolgayın utanması lazım hele oğuzhan sana kaptanlık verildi böyle bir takımda ölüne oynar formamı kaptırmam ama araki nerde ondan sonra neden hep yabancı böyle karakteri iyi yabancılar gelsin arkadaşCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Çalışana verir AllahCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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adam pıtbull yaCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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bizim futbolcularında çoğu özel hoca tutuyor. ama hangi gece kulübüne hangi kızlar takılıyor, hangi bar da hangi artistler takılıyor bunların tiyolarını veriyorlar.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır