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Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Beşiktaş'ta Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile 15 Mart Pazar günü deplasmanda yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

09.03.2020 19:23 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:25
Beşiktaş'ta Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile 15 Mart Pazar günü deplasmanda yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmana gribal enfeksiyon geçiren Caner Erkin katılmadı. Caner'in yarın antrenmanda yer alabileceği bildirildi.

Dorukhan Toköz ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı takımın MKE Ankaragücü ile yaptığı maçta ilk 11'de görev alan oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise koşunun ardından minyatür kale oynayıp pas çalışması yaptı. Siyah-beyazlılar, günü yarım sahadaki çift kale maçla tamamladı.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Beşiktaş'ta Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: AA

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Beşiktaş'ta Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

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