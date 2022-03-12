Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları sürüyor - Haberler

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Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına Vodafone Park'ta yaptığı antrenmanla devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına Vodafone Park'ta yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yoğun kar yağışı altında basına kapalı yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve stretching çalışmasını salonda gerçekleştiren siyah-beyazlılar, sahada pas ve 5'e 2 çalışması yaptı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Antrenmanda Oğuzhan Özyakup ile Atiba Hutchinson takımdan ayrı çalıştı.

Öte yandan antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ile Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da izledi.

Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de Vodafone Park'ta yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Vodafone Park, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Haberler

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