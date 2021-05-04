Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları
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Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi.

Adem Ljajic salonda çalışırken, Gökhan Töre programı dahilinde takımdan ayrı koşu yaptı. Sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar ile Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısında sakatlanan Georges-Kevin N'Koudou'nun tedavisine devam edildi.

Antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, ısınma koşuları, açma germe ve çeşitli çalışmalar yaptı.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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