Beşiktaş'ta fren sistemi bozulan otomobil 5 araca çarptı
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Beşiktaş'ta fren sistemi bozulan otomobil 5 araca çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Beşiktaş'ta fren sisteminin arızalanması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 5 araca çarpıp durabildi.

İstanbul Beşiktaş'ta fren sisteminin arızalanması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 5 araca çarpıp durabildi. 1 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün Dolmabahçe Gazhane Caddesi üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Arif Özdem, 34 DAH 332 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, aracının fren sistemi bozuldu. Trafik ışıklarına yaklaşan Özdem, fren sistemi bozulan aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun eğimli olması nedeniyle hızlanan otomobil, 5 araca çarparak durabildi. Kazada Arif Özdem yaralanırken, kazaya karışan araçlarda da hasar oluştu. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arif Özdem'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza anı kameraya yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin araçlara çarpma anı yer alıyor.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Beşiktaş'ta fren sistemi bozulan otomobil 5 araca çarptı
Beşiktaş'ta fren sistemi bozulan otomobil 5 araca çarptı
Beşiktaş'ta fren sistemi bozulan otomobil 5 araca çarptı
Beşiktaş'ta fren sistemi bozulan otomobil 5 araca çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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