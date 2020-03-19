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Antalyaspor, Beşiktaş, 21 Mart, Spor

Beşiktaş'ta Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

19.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:22
Beşiktaş'ta Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda pas, top kapma ve dar alan oyunlarının yer aldığı programın ardından yarı sahada taktik maçı yapıldı. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz, antrenmana katılmadı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Kaynak: AA

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